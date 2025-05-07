07 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: ограничения в День Победы, берег отдали под застройку
Чем запомнилась среда 7 мая
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске ограничат движение 9 мая.
Военные сборы для школьников и студентов проведут в Карелии.
С чем не пустят на праздник, рассказали в полиции.
Ветеран из Карелии примет участием в параде Победы.
Сотрудник троллейбусного управления упал замертво на работе.
Неизвестный преследовал ребенка на Зареке. Вмешался водитель, который выбежал из машины на перекрестке.
Лакомые участки земли на берегу Онежского озера отдачи в частные руки. В Соломенном и Песках собираются построить туристический комплекс, в Сайнаволоке - объект социально-культурного назначения.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»