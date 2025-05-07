Выбор редакции: ограничения в День Победы, берег отдали под застройку

В Петрозаводске ограничат движение 9 мая.

Военные сборы для школьников и студентов проведут в Карелии.

С чем не пустят на праздник, рассказали в полиции.

Ветеран из Карелии примет участием в параде Победы.

Сотрудник троллейбусного управления упал замертво на работе.

Неизвестный преследовал ребенка на Зареке. Вмешался водитель, который выбежал из машины на перекрестке.

Лакомые участки земли на берегу Онежского озера отдачи в частные руки. В Соломенном и Песках собираются построить туристический комплекс, в Сайнаволоке - объект социально-культурного назначения.

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