Берег озера в Соломенном, Песках и Сайнаволоке отдали под турбазы

Компания ООО «Экопарк «Онежская деревня» получила земельные участки на берегу Онежского озера в Петрозаводске под туристические комплексы.

Распоряжения карельских властей о предоставлении лакомых участков земли без проведения торгов опубликованы в открытом доступе.

Под будущий туристический комплекс Järvi club предоставили четыре участка земли общей площадью 230 886 кв. м.

Согласно данным кадастровой карты, в частные руки отдали парк Луковощелье в Соломенном, а также береговую зону вблизи кафе в Песках и местечко Большой Наволок.

Под строительство парка «Савин Наволок» отдали участок площадью 149 131 кв. м в Сайнаволоке. В документе заявлено, что организация разместит в этом месте объект социально-культурного назначения. © «Петрозаводск говорит»