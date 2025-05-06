06 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: памятники принимают душ, новый паразит в озерах
Чем запомнился вторник 6 мая
фото «Петрозаводск говорит»
Майский снег ожидается в Петрозаводске. ГАИ призвала водителей проявлять максимальную внимательность.
Педофила отправили за решетку.
Парад катеров впервые пройдет в Петрозаводске.
На рыбе в карельских водоемах нашли нового паразита. Ученые предположили, откуда к нам попал гельминт.
Памятники моют перед Днем Победы.
Акушерок не хватает в Карелии.
О Карелии вновь расскажут на федеральном канале. В августе в эфир выйдет передача Елены Малышевой, участницей которой стала гид по Карелии.
Дорогу «боли» показали в республике, она связывает Кемь и Калевалу.
Шестерых человек избили около торгового центра в Петрозаводске.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»