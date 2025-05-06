Выбор редакции: памятники принимают душ, новый паразит в озерах

Майский снег ожидается в Петрозаводске. ГАИ призвала водителей проявлять максимальную внимательность.

Педофила отправили за решетку.

Парад катеров впервые пройдет в Петрозаводске.

На рыбе в карельских водоемах нашли нового паразита. Ученые предположили, откуда к нам попал гельминт.

Памятники моют перед Днем Победы.

Акушерок не хватает в Карелии.

О Карелии вновь расскажут на федеральном канале. В августе в эфир выйдет передача Елены Малышевой, участницей которой стала гид по Карелии.

Дорогу «боли» показали в республике, она связывает Кемь и Калевалу.

Шестерых человек избили около торгового центра в Петрозаводске.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»