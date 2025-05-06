Георгиевские ленты внушительных размеров шьют в селах Карелии

В соцсети появились фотографии о том, как люди готовятся встретить 80-летие Великой Победы. Известно, что одним из главных атрибутов праздника является Георгиевская лента.

Лариса Фофанова из деревни Тукса в домашних условиях сшила шестиметровую Георгиевскую ленту.

«Пришла идея сделать такую Георгиевскую ленту, чтобы многие смогли ее подержать и в общем единении ощутить гордость за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов»,

— рассказала рукодельница. Черно-оранжевое полотнище будет украшать торжественные акции в туксинском Доме культуры.

А вот жители поселка Эссойла готовятся развернуть поистине впечатляющих размеров Ггеоргиевскую ленту. Ее длина будет 60 метров, ширина – 2,5 метра, а площадь – порядка 150 квадратных метров. Шьют народный символ Победы работники этнокультурного центра поселка Эссойла. Работа еще не завершена. В день 80-летия Победы Георгиевскую ленту жители поселка развернут на аллее Славы.

Многие жители Карелии 9 Мая прикрепят Георгиевскую ленту на одежде. Ее правильно носить на левой стороне груди, около сердца, в виде петельки или банта. © «Петрозаводск говорит»