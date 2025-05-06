06 мая 2025, 18:16
Более 40 тонн посылок передали бойцам из Карелии по всей линии фронта
Два грузовика с посылками, собранными по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова в ходе акции «Во имя Победы», доставили груз в Курскую и Белгородскую области, ЛНР и ДНР. Последней точкой разгрузки стала Запорожская область
Фото: пресс-служба Правительства РК
В преддверии Дня Победы посылки получили земляки из танковых войск, артиллерии, штурмовики, мотострелки и другие.
Бойцы пополнили запас маскировочных сетей, востребованного строительного материала, бензопил и другого инструмента и предметов первой необходимости. Военнослужащим также передали траловые (рыболовецкие) сети.
Они хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях: растянутая на ветвях деревьев сеть помогает защитить бойцов или технику, находящуюся в укрытии, от мин и БПЛА. Одними из первых использовать рыболовецкие сети в таком качестве придумали именно наши земляки.
Всего с начала 2025 года землякам привезли из Карелии более 140 тонн груза.
Фото: пресс-служба Правительства Карелии