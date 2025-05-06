О Карелии расскажут в программе Елены Малышевой на Первом канале

В программе «Жить здорово!» на Первом канале расскажут о Карелии. Участницей передачи стала гид по Карелии Анастасия Лазарькова, об этом сообщает паблик «Мой бизнес Республика Карелия».

Девушка прошла отбор. Она записала небольшое видео на фоне Преображенской церкви на острове Кижи, в котором рассказала о главных достопримечательностях республики.

«В программе «Жить здорово!» теперь есть раздел про знакомство с регионами. Я выступала в части о Карелии (задача была рассказать пару слов о достопримечательностях и о том, что привезти из Карелии)», - приводятся слова гида в источнике.

На передачу гид привезла кантеле, ей удалось сыграть на музыкальном инструменте. Также она привезла корзину с сувенирами и карельскими продуктами.

Выпуск выйдет в эфир в августе. © «Петрозаводск говорит»