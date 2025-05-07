Вонючая мусорная свалка «украшает» центр Пряжи

Жители поселка Пряжа возмущены, что накануне празднования великой Победы улица Гагарина не убрана и напоминает помойку. Несколько мусорных контейнеров и разбросанный вокруг них мусор портят репутацию районного центра в преддверии 9 Мая.

Стоит отметить, что на другой главной улице – Марии Мелентьевой – царит относительный порядок: развешены флаги, тротуары и дороги «вылизаны». Сотрудники администрации, пряжинцы предпринимают усилия, чтобы активизировать в эти дни всех, кто несет ответственность за чистоту и красоту улиц, парков и площадок. Все заняты делом, потому что этот праздник люди ценят превыше всего.

Но стоит свернуть на улицу, названную в честь первого космонавта страны, и пройти несколько шагов, то ситуация меняется не в лучшую сторону. Вдоль проезжей части (здесь же пролегает маршрут пешеходов) выстроились мусорные баки. Площадка, где, по идее, они должны находиться, стала неприступной из-за залежей хлама.

Ассортимент местной «барахолки» впечатляет: одежда, пакеты, старый матрац, старый биотуалет, доски и другие непригодные вещи, когда-то нажитые непосильным трудом местных жителей, заполняют пространство.

«Это свалка вселенского масштаба. В прошлые годы мы выходили на субботники и наводили порядок у мусорок. Но крупногабаритный мусор надо вывозить вовремя»,

— объясняют жильцы домов, расположенных рядом.

Эти горы хлама растут не так далеко от мэрии. Люди возмущены, что чиновники закрывают глаза на проблему.

«Нет никакого смысла в ремонте улиц, их украшении, если Пряжа все равно превращается в свалку», — возмущена Светлана Белая.

День Победы не за горами, и хочется верить, что мусорный оператор услышит глас народа и сможет исправить ситуацию, сделав жителей поселка Пряжа счастливыми, хотя бы в праздничные дни. © «Петрозаводск говорит»