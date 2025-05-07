По площади Кирова нельзя будет гулять с собакой и ездить на самокате

Об ограничениях в местах массовых мероприятий в честь 80-летия Победы рассказали в карельской полиции.

В центре Петрозаводска установят КПП, правоохранители будут досматривать людей на запрещенные предметы и вещества.

В списке всего запрещенного тринадцать пунктов. В частности, это ножи и колющие предметы, оружие и предметы для самообороны, пиротехника, алкоголь, пиво и напитки в стеклянных и металлических емкостях. Также под запретом в местах праздничных мероприятий большие сумки и чемоданы, велосипеды, самокаты и СИМ, исключение сделано только для детей до 10 лет, им можно кататься на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Нельзя прийти на торжественные мероприятия с животными, исключение сделано только для собак-поводырей с паспортом.

Нельзя также брать с собой огнеопасные, радиоактивные, окисляющие, ядовитые и раздражающие слизистые вещества, средства маскировки, беспилотники. Об оставленных предметах, сумках, пакетах, нарушениях просят сообщать полиции. © «Петрозаводск говорит»