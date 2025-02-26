Выбор редакции: небезопасная высадка пассажиров и смерть учителя

В хозяйстве острова Кижи пополнение – на свет появились одиннадцать ягнят. Малыши уже встали на ноги, у них отличный аппетит.

Авария в Кондопожском районе унесла жизнь 39-летнего водителя автомобиля «Опель», еще три человека в больнице.

Водители общественного транспорта не заезжают на остановку на Ключевой и высаживают пассажиров прямо на дороге. На это несколько причин – плохая уборка, припаркованные машины, так проще и быстрее.

Умерла заслуженный учитель РСФСР Людмила Каява. Больше 30 лет Людмила Каява преподавала химию и биологию в сортавальских школах: сначала в школе-интернате №2, а затем в средней школе №6.

Водитель, превысивший скорость, выплатит компенсацию пострадавшим в аварии под Петрозаводском.

Полиция установила личность поджигателя автомобилей на Древлянке и Кукковке. Несовершеннолетний петрозаводчанин объяснил свои действия тем, что хотел понаблюдать, как происходит возгорание.

Зима не спешит уходить из Карелии. О погоде в начале марта рассказали синоптики.

Несколько месяцев стая волков держала в страхе жителей села Ведлозеро. Шесть крупных хищников обосновались совсем рядом с населенным пунктом. Серые разбойники периодически наведывались в село, чтобы выловить очередную домашнюю собаку. Охотники добыли двух волчиц.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.