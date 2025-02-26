Раскрыто состояние пострадавших в страшной аварии на «Коле»

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пострадавших в жестком ДТП, которое случилось сегодня на 460-м километре трассы «Кола».

Напомним, недалеко от села Янишполе столкнулись автомобили Opel и Great Wall. Погиб 39-летний водитель немецкого автомобиля.

По данным Охлопкова, пострадали трое, все они были доставлены в больницу Кондопоги. 38-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. 58-летняя женщина и 63-летний мужчина находятся в состоянии средней тяжести. Всем троим выполнены диагностические мероприятия.