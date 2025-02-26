Женщина убила своего возлюбленного в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 48-летняя местная жительница. Женщина обвиняется в убийстве своего мужчины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 16 декабря 2024 года сожители вместе выпивали в квартире дома на улице Луначарского. Ночью между ними произошел конфликт. Женщина взяла нож и нанесла несколько ударов мужчине. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Подозреваемая находится под стражей. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.