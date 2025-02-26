Страшная смертельная авария произошла на «Коле» в Карелии

Сегодня на 460-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Opel допустил выезд на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Great Wall.

В результате ДТП 39-летний водитель немецкого автомобиля погиб, его пассажир госпитализирован. Также в больницу доставлены водитель и пассажир китайского автомобиля.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.