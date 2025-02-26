26 февраля 2025, 15:04
Происшествия

Страшная смертельная авария произошла на «Коле» в Карелии

Один человек погиб и трое пострадали в столкновении автомобилей у села Янишполе
Фото: tg-канал "Полиция Карелии"

Сегодня на 460-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Opel допустил выезд на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Great Wall.

В результате ДТП 39-летний водитель немецкого автомобиля погиб, его пассажир госпитализирован. Также в больницу доставлены водитель и пассажир китайского автомобиля.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Кондопожский район
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