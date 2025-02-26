26 февраля 2025, 15:04
Страшная смертельная авария произошла на «Коле» в Карелии
Один человек погиб и трое пострадали в столкновении автомобилей у села Янишполе
Фото: tg-канал "Полиция Карелии"
Сегодня на 460-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Карелии.
По данным ведомства, водитель автомобиля Opel допустил выезд на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Great Wall.
В результате ДТП 39-летний водитель немецкого автомобиля погиб, его пассажир госпитализирован. Также в больницу доставлены водитель и пассажир китайского автомобиля.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.