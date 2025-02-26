Петрозаводчанин воровал деньги с банковской карты соседа и попался

40-летний житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о краже денег с его банковского счета. Мужчина сообщил, что, находясь на работе, получил несколько уведомлений о списании средств, сообщили в МВД Карелии.

Оказалось, что кто-то использовал его банковскую карту для оплаты покупок в магазине. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 52-летний сосед заявителя, проживающий с ним в одной квартире.

Подозреваемый ранее был судим. Он признался, что нашел банковскую карту в сумке в коридоре и решил ею воспользоваться. С помощью бесконтактной оплаты он приобрел продукты и алкоголь на сумму более четырех тысяч рублей, после чего вернул карту на место.

Также выяснилось, что месяцем ранее он аналогичным образом использовал карту соседа, купив товары на шесть тысяч рублей. Этот факт остался незамеченным до настоящего времени.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.