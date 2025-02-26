26 февраля 2025, 14:08
Подозреваемого в краже денег молодого человека ищут в Петрозаводске
Полиция Карелии просит о помощи жителей республики
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в краже денег с банковской карты. Его личность пока не установлена.
Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону 89961122007. Конфиденциальность гарантируется.