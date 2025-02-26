Семилетний малыш отравился в гостях в Петербурге и попал в реанимацию

Врачи детской больницы имени Филатова оказывают экстренную помощь семилетнему мальчику, доставленному в медучреждение после отравления психостимулирующим веществом.

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет «Фонтанка». Инцидент произошел в Шушарах. Накануне вечером мальчик гостил у знакомых на Дунайском проспекте, где по недосмотру выпил бутират.

Ночью его экстренно доставили в больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.