Выбор редакции: назначение Родионова, цены пошли вниз, лед каждый год

В Национальной библиотеке Карелии показали тактильные книги. Все в единственном экземпляре.

Весенний праздник устроили волонтеры для вдов участников СВО и их детей, проживающих в Кондопоге.

Бывшего вице-премьера правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионов утвердили на должность в Вологодской области.

Появившуюся в федеральном СМИ информацию о возможной отставке губернатора Карелии поспешила опровергнуть его пресс-секретарь. В качестве аргументов она привела встречи в районах республики, а также перезагрузку регионального правительства, которая давно планировалась.

Соль рассыпали в лесах на севере Карелии. Она необходима для лосей и северных оленей.

Цены на продукты питания изменились в республике за последнюю неделю.

Стабильность. Единственный путь, связывающий Кинелахту и Ведлозеро, покрыт зеркальным льдом.

День завершился, встретимся завтра. Доброй ночи.