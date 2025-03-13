Жителя Суоярви осудили за особо тяжкое преступление

Житель Суоярви, будучи пьяным, поджег здание военного комиссариата. За это его привлекли к уголовной ответственности и приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

36-летнего мужчину обвинили по ч. 1 ст. 205 УК РФ - террористический акт. Весной прошлого года он изготовил самодельные зажигательные устройства из стеклянных бутылок, металлических деталей, ветоши и легковоспламеняющейся жидкости. Ночью пьяный мужчина бросил одну из бутылок в здание военного комиссариата, из-за чего зажглось окно.

Сотрудники УФСБ установили личность виновного и привлекли его к уголовной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.