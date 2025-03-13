Каждый год происходит одно и то же

Единственный путь, связывающий Кинелахту и Ведлозеро, покрыт зеркальным льдом.

По мнению водителей, такой каток наблюдается на дороге Ведлозеро - Видлица из года в год. Подписчики сообщества «Кинелахта – меж двух озер» опубликовали фотографию одного из участков этой экстремальной дороги.

«Дорога от Кинелахты до Ведлозера — сплошной каток, машину заносит в кювет, разворачивает даже при скорости 40 км/ч. Водитель ехал от Кинермы до Кинелахты (24 километра. — Прим. автора) больше часа. Дорожные службы, где подсыпка? Ждем беды?!»

— задают традиционные вопросы люди.

Каждая поездка на большую землю для жителей глубинки превращается в отчаянную вылазку, полную опасностей. Тем временем, чиновники в своих кабинетах сидят спокойно, ждут, когда придет весна и все само растает. А если, не дай Бог, случится несчастье и потерпевший обратится в суд, то они определенно найдут виноватого. Ничего не меняется от года к году.

После публикации в интернете и звонков жителей пришел ответ из Минтранса Карелии: «По информации КУ РК «Управтодор РК», в настоящее время подрядной организацией проводится россыпь противогололедных материалов».

Ведь могут же, когда захотят…