Врач рассказала, кому нельзя есть малину

Диетолог Ольга Кораблева рассказала о том, кому противопоказана малина. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Врач отметила, что взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта - гастрита и язвы - или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной.

Также медик напомнила, что малина - сильный аллерген: ее не рекомендуют употреблять в больших количествах тем, у кого присутствует аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

По словам диетолога, малина повышает аппетит. «Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом», - посоветовала диетолог. Фото goodfon.ru