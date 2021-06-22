Музей-заповедник «Кижи» потратит 30 миллионов на теплоход для гостей

Музей-заповедник «Кижи» намерен приобрести теплоход для перевозки пассажиров. Заявка на изготовление и поставку пассажирского теплохода размещена на сайте госзакупок.

Максимальная заявленная цена аукциона - 30 миллионов 703 тысячи рублей. Заявки от участников аукциона принимают до 5 июля, сам аукцион пройдет 12 июля, итоги подведут 15-го числа. Предполагается, что теплоход музея будет ходить по Онежскому озеру из деревни Оятевщина.

Согласно техзаданию, судно должно быть новым, длиной не менее 20 и не более 21 м, вмещать не менее 50 пассажиров. На глубокой воде теплоход должен развивать скорость не менее 15 км/ч. Судно должно быть оборудовано средствами радиосвязи, пожаротушения, спасательными средствами, акустической системой для работы экскурсовода. Предполагаемый срок службы – не менее 25 лет. Работы по договору должны быть выполнены не позднее 30 мая 2022 года. (фото zakupki.gov.ru)