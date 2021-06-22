Клещи еще кусают: зафиксированы подозрения на энцефалит и боррелиоз

Клещи продолжают атаковать жителей Карелии. За прошедшую неделю в лечебные учреждения с жалобами на присосавшихся клещей обратились 332 человека, из них 32 – дети. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В Петрозаводске зарегистрировано 220 обращений, из них - 15 дети.

За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит (Питкярантский район) и один случай подозрения на клещевой боррелиоз (Петрозаводск).

Всего на 18 июня в лечебно-профилактические учреждения с халобами на укусы клещей обратились 2307 человек, из них 449 – дети. В Петрозаводске зарегистрировано 1259 обращений, в том числе 214 - дети. Клещи кусают в Петрозаводске, Костомукше, а также в 15 районах. (фото simparica.ru)