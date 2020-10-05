Врач рассказал, какие овощи могут быть опасны для организма

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила овощи, к употреблению которых в пищу стоит относиться с осторожностью. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Так, по мнению медика, не стоит есть долежавший до весны картофель, перезревшие баклажаны, недозрелые помидоры. Опасность представляет нейротоксин соланин, способный спровоцировать нарушения со стороны нервной и мочевыводящей систем, отметила эксперт.

Не следует рисковать и употреблять в пищу долго хранившиеся бобовые, также стоит опасаться недоваренной фасоли.

Помимо этого, Соломатина отметила, что капуста может блокировать усвоение йода, поэтому этот продукт не следует употреблять людям с выраженным гипотериозом.