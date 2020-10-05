Врач перечислил признаки, которые могут указывать на инсульт

Помимо самых явных признаков инсульта - нарушений речи и движений - существуют и другие. О них следует помнить, ведь инсульт - одна из самых распространенных в мире причин внезапной смерти. Об этом напомнил невролог Ринат Богданов, его слова приводит aif.ru.

К иным признакам возможного инсульта врач отнес внезапное нарушение зрения, расстройство кожной чувствительности, неожиданно возникшее нарушение памяти, а также головокружение и неустойчивость, которые не проходят при изменении положения тела.

Отдельного разговора заслуживают так называемые транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта относительно быстро проходят. Но это, к сожалению, не означает, что проблемы с кровоснабжением головного мозга исчезли. В таких ситуациях врачи говорят, что в этот раз «пуля прошла по касательной траектории». А значит, пациенту немедленно, особенно в случае стойких признаков, нужно обратиться за медицинской помощью,

- посоветовал специалист.

Врач отметил, что время при инсульте играет определяющую роль. Помощь человеку необходимо оказать в первые 4,5 часа. За этот период можно восстановить кровообращение и спасти участок мозга, в котором произошло нарушение.