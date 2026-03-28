Врач объяснила, что «убивает» мужчину в мужчине

У современных молодых мужчин фиксируют крайне низкий уровень тестостерона. Уровень гормона сегодня ниже среднего, который наблюдали 30-40 лет назад. Почему «сбежал» тестостерон в беседе с НСН объяснила врач-репродуктолог.

К падению гормона, который формирует мужскую физиологию, влияет на поведение, энергию и эмоциональное состояние, приводит низкая физическая активность, гиподинамия, а также избыточный вес, который нарушает гормональный фон и снижает либидо.

За последние 50 лет показатели спермограммы показали снижение в десять раз. Влияют на это неправильное питание, внешние токсические факторы, образ жизни. Молодые мужчины в юности заботятся об учебе, во взрослой жизни – о карьере.

