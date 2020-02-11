VR-спектакль «Калевала. Эпизоды» покажут на «Золотой маске»

Визуальный спектакль «Калевала. Эпизоды» вошел в список самых интересных спектаклей «Золотой маски». Это совместная работа Национального театра Карелии и Theater & VR InterLab ry (Хельсинки, Финляндия).

Спектакль погружает зрителя в пространство и атмосферу событий знаменитого карело-финского эпоса. Древность и современность встречаются - сюрреалистические миры из давно известных историй оживают в очках виртуальной реальности. Зритель оказывается внутри эпической космогонии, в реальных карельских ландшафтах, в окружении электронной музыки, аутентичных песен и звучания народных музыкальных инструментов.

Спектакль будет показан на фестивале «Золотая маска» 24 марта в Центре им. Вс. Мейерхольда.