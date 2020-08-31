31 августа 2020, 11:10
Вор вскрыл железную дверь ларька голыми руками в Петрозаводске
Три куриные тушки и немного денег грабитель отнес подруге
В полицию Петрозаводска обратился владелец павильона по продаже шавермы, сообщает МВД по РК.
Ночью неизвестный отогнул дверь ларька и похитил 3 400 рублей из кассы, а также три тушки курицы.
Сотрудниками уголовного розыска установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого.
Юноша рассказал, что отогнул металлическую дверь руками. Проникнув внутрь, взял куриные тушки и деньги, а затем отправился к знакомой, где они вместе позавтракали похищенным мясом. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.