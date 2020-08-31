Вор вскрыл железную дверь ларька голыми руками в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился владелец павильона по продаже шавермы, сообщает МВД по РК.

Ночью неизвестный отогнул дверь ларька и похитил 3 400 рублей из кассы, а также три тушки курицы.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого.

Юноша рассказал, что отогнул металлическую дверь руками. Проникнув внутрь, взял куриные тушки и деньги, а затем отправился к знакомой, где они вместе позавтракали похищенным мясом. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.