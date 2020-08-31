Молодая женщина на «Рено Логан» вылетела с трассы под Костомукшей

ДТП, в которой пострадала молодая женщина, произошло в минувшее воскресенье, 30 августа, под Костомукшей, сообщает ГИБДД РК.

«В 11:20 на 7 км автодороги «Костомукша-Гок» 28-летняя водитель–девушка автомобиля «Рено Логан» допустила занос транспортного средства с последующим съездом в кювет»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП девушка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.