31 августа 2020, 10:32
Происшествия

Молодая женщина на «Рено Логан» вылетела с трассы под Костомукшей

Авария произошла на автодороге «Костомукша-Гок»

ДТП, в которой пострадала молодая женщина, произошло в минувшее воскресенье, 30 августа, под Костомукшей, сообщает ГИБДД РК.

«В 11:20 на 7 км автодороги «Костомукша-Гок» 28-летняя водитель–девушка автомобиля «Рено Логан» допустила занос транспортного средства с последующим съездом в кювет»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП девушка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

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