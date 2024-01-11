Ветеринар объяснила, почему корм для кошек нужно подогревать

Кошка – это хищник. Залог здоровья питомца – сбалансированное питание. При этом еда для кошки должна быть теплой. Ветеринар Мария Яцышина говорит, что кошки предпочитают свежий корм комнатной температуры. Влажный корм лучше разогреть, делать это нужно не в микроволновке, а на водяной бане.

Объясняется это требованием природой. Кошки ловят грызунов, птиц и съедают их сразу, температура тела добычи составляет 37-39 градусов, пишет «Доктор Питер». Приготовленная хозяином пища также должна быть теплой. В миске не должно быть костей, а в продуктах минимум соли. Кошки едят мало, но часто, порции должны быть маленькими.

Некоторые продукты вообще нельзя давать питомцу. Это шоколад, лук, томаты и чеснок.

Также нельзя давать сухой и влажный корм одновременно, это провоцирует проблемы с пищеварением, их лучше чередовать. Если хозяин решает готовить еду для кошки самостоятельно, то должен помнить, что в рационе питомца должны быть субпродукты, мясо, рыба, овощи, крупы и витамины. // фото wirestock/ freepik.com