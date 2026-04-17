Ветеранов СВО приглашают на окружной «Кубок Защитников Отечества»

В июле в Ленинградской области пройдут соревнования «Кубок Защитников Отечества» по адаптивным видам спорта среди ветеранов из регионов Северо-Западного федерального округа. Турнир проведет фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом и Минспорта России.

В течение нескольких дней участники будут соревноваться в семи дисциплинах: пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, волейболе сидя, метании ножа и шоудауне (настольном теннисе для слабовидящих спортсменов).

Вовлечение ветеранов СВО в занятия спортом и физкультурой – важное направление работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня спорт – один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжелыми ранениями, которые возвращаются к мирной жизни.

Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя им возможность восстанавливать физическое здоровье, находить новый смысл, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжелых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других,

– отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ветераны из Карелии впервые представили республику на «Кубке Защитников Отечества» среди 217 спортсменов СЗФО и ЦФО в 2024 году в Калуге. Карельские спортсмены привезли награды за призовые места в пауэрлифтинге, настольном теннисе, армрестлинге и стрельбе из лука.

Кондопожанин Николай Шеляков трижды представлял республику на кубке. В Калуге он занял второе место на соревнованиях по настольному теннису. На всероссийском «Кубке Защитников Отечества» в 2024 году на федеральной территории Сириус он занял второе место в той же дисциплине. На всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске в 2025 году он попробовал свои силы в лыжных гонках.

Чтобы присоединиться к участию в летних соревнованиях 2026 года, ветераны спецоперации могут обратиться к социальному координатору в своем районе.