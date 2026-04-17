Маленькие ниндзя будут состязаться в Петрозаводске

Фестиваль «Ниндзя спорт» пройдет в Петрозаводске в мае. Состязаться будут воспитанники городских детских садов.

Детям предстоит преодолеть дистанцию в 330 метров с различными препятствиями, рассказали в паблике «Ассоциации инструкторов по физической культуре». Участие бесплатное, главное собрать команду из пяти человек в возрасте 6-7 лет, обязательное условие – в команде должны быть две девочки.

Фестиваль по гонкам с препятствием состоится 18 мая на стадионе ПетрГУ на улице Герцена (6+). Старт в 17:15.

Принять участие уже собрались дети из садиков № 49, № 5, № 41, № 117; № 12, № 115, № 74, № 87. Зарегистрировать команду можно до 12 мая.