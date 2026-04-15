«Эстафета Победы» пройдет в Петрозаводске

«Эстафета Победы» проводится в Петрозаводске с 1960-х годов, этот год не исключение.

9 мая маршрут забега пройдет по центральным улицам карельской столицы. Эстафета состоит из десяти этапов длиной чуть более 3 километров. Самый длинный этап — 640 метров, самый короткий — 200 метров. Стартовать и финишировать участники забега будет на площади Кирова.

Желающие присоединиться к легкоатлетической эстафете уже могут оставлять заявки. Участвовать могут команды общеобразовательных учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, учреждений и организаций (трудовые коллективы), любителей бега.