17 апреля 2026, 10:14
Вода в Суоярви была, но не колодезная
Вышедшее из строя оборудование заменили в центральном колодце, набирать воду снова можно
фото паблик Суоярвский округ
Оборудование на центральном колодце рядом с домом 1-б по улице Кайманова в Суоярви заменили. Местные жители снова могут набрать колодезной воды.
О поломке насоса сообщали в минувший четверг, подача воды была временно приостановлено. При этом, как 17 апреля пояснили в администрации округа, вода в центральном водопроводе была.
Новый насос в городском колодце установили сегодня, набирать воду снова можно.
«Обращаем внимание: подача воды в системе центрального водоснабжения в городе не прекращалась. Спасибо за понимание!» - написали в паблике администрации Суоярвского округа.