Вода в Суоярви была, но не колодезная

Оборудование на центральном колодце рядом с домом 1-б по улице Кайманова в Суоярви заменили. Местные жители снова могут набрать колодезной воды.

О поломке насоса сообщали в минувший четверг, подача воды была временно приостановлено. При этом, как 17 апреля пояснили в администрации округа, вода в центральном водопроводе была.

Новый насос в городском колодце установили сегодня, набирать воду снова можно.

«Обращаем внимание: подача воды в системе центрального водоснабжения в городе не прекращалась. Спасибо за понимание!» - написали в паблике администрации Суоярвского округа.