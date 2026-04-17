Петрозаводчане бьют тревогу из-за радужных пятен на Онежском озере

Не прошло и двух недель после сообщений о радужной пленке в районе пляжа на Московской и ответе городских чиновников об установке боновых заграждений, как радужные разводы снова заметили в воде.

«Что происходит с нашим озером? Когда-то было чистейшее»,

- написали под фотографиями в сообществе «Подслушано в Птз».

Кто-то слил это нечто специально в воду Онежского озера или заграждения с сорбентом не справляются с нагрузкой? Эти вопросы скорее всего так и останутся без ответа.

Тем временем состояние озера всерьез беспокоит петрозаводчан. В районе пляжа на Варкауса-Московской любят гулят взрослые и дети. Дети тянутся к воде. Собаки запрыгивают в воду. Утки плавают и подплывают близко к берегу, выходят на песок.

Разводы непонятного происхождения могут быть небезвредны. Конечно, то, что наблюдают горожане в Онежском озере - это не масштаб катастрофы в Черном море, но тоже вызывает серьезные опасения.