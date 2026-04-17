«Космическая медуза» появилась на ночном небе над Петрозаводском

В ночном небе над Онежским озером появилась «медуза». Красивое свечение наблюдали около двух часов ночи 17 апреля на набережной Петрозаводска. Фотографию разместили в паблике «Подслушано в Птз».

Небо озарило не полярное сияние, а след от ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны, которую запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме.

«Космическую медузу» видели и в Петербурге, а свечение также было видно в нескольких областях Финляндии. Как пишет «Газета. Ru», светящийся объект и веерообразное пятно видели жители Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари.