Часть Петрозаводска в пятницу осталась без света

Сегодня утром часть жителей Петрозаводска осталась без электричества из-за проведения плановых работ на сетях. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, свет частично пропал в домах на Перевалке. Также без ресурса остались здания на улицах Рабочей и Кольцевой. Ориентировочный срок завершения работ и возвращения электроэнергии в квартиры не называется.

Ранее сообщалось о том, что некоторые горожане сегодня остались без воды.