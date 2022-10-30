Ветер повал елку на Соломенское шоссе

Высокое дерево рухнуло на проезжую часть в Соломенном в Петрозаводске. В результате одна полоса оказалась полностью заблокирована. Очевидцы выложили видео в группу «ТОС Соломенное» без уточнения времени. По словам автора видео, одну машину помяло.

В кадре видно, что на месте ЧП работают пожарные. Судя по всему, они успели отпилить верхушку елки, чтобы облегчить проезд автомобилистам.

Отметим, что сегодня в течение дня местами по Карелии порывы западного, северо-западного ветра достигали 15-20 м/с. (фото скриншот)