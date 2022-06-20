В трех районах Петрозаводска на неделе будут отключать электричество

Электричество будут отключать в трех районах Петрозаводска во вторник, среду и четверг.

Неудобства коснутся жителей Зимника, Соломенного и Тепличного, сообщили в администрации столицы Карелии.

Электроэнергию будут отключать с 10:00 до 15:00, предупредили энергетики. Так, 21 июня электроснабжение отключат в районе Зимник; 22 июня – в районе Соломенное (Ялгубское шоссе, Ботаническая, Горная Приозерная улицы); 23 июня – в районе Тепличный (Тепличная, Огородная, Урожайная, частично Шуйское шоссе). Неудобства связаны с проведением работ на сетях. (фото unsplash.com, Beth Jnr)