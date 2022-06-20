Некоторые улицы в Петрозаводске временно станут пешеходными

Из-за масштабных соревнований KareliaTri-2022 некоторые улицы в столице Карелии станут пешеходными. Организация движения изменится в центре и Октябрьском районе в первых числах июля. Турнир среди спортсменов пройдет 2 июля и будет состоять из нескольких этапов – бегового, велосипедного и плавательного.

В мэрии рассказали, что олимпийская дистанция пройдет по площади Кирова, Пушкинской улице, проспектам Ленина (между улицами Пушкинской и Куйбышева) и Карла Маркса (вдоль площади Кирова), улицам Куйбышева, Михаила Иссерсона, набережной Варкауса и участку Ленинградского кольца.

На этих улицах накануне соревнований – 1 июля с 20:00, запретят остановку транспорта, а 2 июля они стану пешеходными. По набережной Варкауса соревнования коснутся лишь одной полосы – от центра в сторону улицы Мелентьевой. Встречное движение автомобилей – от Октябрьского района – будет без изменений. (фото unsplash.com, Viktor Bystrov)