Район в Петрозаводске на всю ночь отключат от электроснабжения

Десятки домов в Сулажгоре в ночь на 21 июня останутся без электричества.

Электричество отключат в полночь, а свет обещают вернуть до шести часов утра 21 июня.

Электричества не будет на улицах Жуковского, Мира, в Ветеринарном переулке, Новосулажгорской, Сулажгорской, улице 8-го Марта, Вологодской, переулках Дорожный, Полевой, Шуйский, улицах Пугачева, Спортивной, Луговой, Макарова, Транспортной, Шуйской, Пограничная.

Перечень адресов, попадающих в зону отключения, можно посмотреть здесь. (фото unsplash.com, Anthony Indraus)