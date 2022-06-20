20 июня 2022, 17:23
Район в Петрозаводске на всю ночь отключат от электроснабжения
В ночь на 21 июня свет пропадет в домах жителей Сулажгоры
Десятки домов в Сулажгоре в ночь на 21 июня останутся без электричества.
Электричество отключат в полночь, а свет обещают вернуть до шести часов утра 21 июня.
Электричества не будет на улицах Жуковского, Мира, в Ветеринарном переулке, Новосулажгорской, Сулажгорской, улице 8-го Марта, Вологодской, переулках Дорожный, Полевой, Шуйский, улицах Пугачева, Спортивной, Луговой, Макарова, Транспортной, Шуйской, Пограничная.
Перечень адресов, попадающих в зону отключения, можно посмотреть здесь. (фото unsplash.com, Anthony Indraus)