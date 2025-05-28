В Петрозаводске появилась идея – кафе в экскурсионном троллейбусе

Власти Петрозаводска ровно 20 лет назад задумались над тем, чтобы реализовать интересный проект – прокатить гостей города на первом экскурсионном троллейбусе. Этот проект обсуждал мэр столицы Карелии Виктор Масляков с представителями одной из туристических фирм и директором «Троллейбусного управления».

Стороны говорили и об идее оборудовать внутри такого троллейбуса небольшое кафе. Снаружи машина должна была быть украшена большими фотографиями с видами старого Петрозаводска. На совещании в мэрии Виктор Масляков поставил задачу изыскать технические возможности для реализации проекта тем же летом. Проект «Экскурсионный троллейбус» был направлен на привлечение в Петрозаводск гостей как из городов России, так и из-за рубежа.

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В Петрозаводск в мае 2005 года прибыла большая делегация из соседней Финляндии во главе с послом Харри Хелениусом. Вместе с Главой республики гости обсуждали возможные варианты сотрудничества. А руководители крупных финских корпораций назвали отрасли, которые являются основными для экономики Финляндии: машиностроение, производство металлов и электротехники. И это несомненно заинтересовало наш бизнес.

«Мы рады всем, кто ведет честный бизнес на территории Карелии. И не делаем разницы между своими и приезжими предпринимателями», - ответил на предложения Сергей Катанандов, который был тогда Главой РК: «Республика нуждается в развитии новой экономики. Правительство Карелии поддержит любую инициативу с вашей стороны».

Посол Финляндии в России после своего назначения успел побывать в Сибири и признался, что Петрозаводск ему роднее и ближе: «Здесь много очень хороших партнеров, хорошие знакомые, друзья. Им не нужно рассказывать, что такое Финляндия. У нас уже есть опыт, у нас торговля развивается хорошо». Делегация финнов после этой встречи отправилась в районы Карелии посмотреть на нашу промышленность. Было решено изучить новые возможности сотрудничества, так как лесопереработка, судостроение, бумагоделательные машины – это те точки пересечения наших земель, которые могли принести выгоду и тем, и другим.

Большинство членов делегации прекрасно говорили по-русски. Лишь один бизнесмен извинился за то, что будет говорить на родном языке, и пошутил – мол, был плохим студентов. Поэтому общение с менеджерами ПетрГУ тут было очень кстати. Университет и финская компания тут же подписали документ о сотрудничестве.

Таким было 28 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.