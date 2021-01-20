В Петрозаводске идет регистрация участников ярмарки на «Гиперборее»

Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Вдохновение Севером» традиционно проводится в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея», сообщает городская администрация.

6 февраля с 11 до 16 часов на торговой площадке, расположенной на Онежской набережной, в створе проспекта Ленина, карельские мастера имеют возможность представить жителям и гостям города сувениры ручной работы.

Для участия в выставке-ярмарке «Вдохновение Севером» необходимо зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре жилого района Древлянка (пер. Попова, 9). Время регистрации: с понедельника по пятницу, с 11.00 до 17.00, в воскресенье с 11.00 до 19.00. Телефон для справок 75-00-80.

Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru