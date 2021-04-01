В Новороссийске за сбыт фальшивых денег задержаны приезжие из Карелии

Полиция задержала двух приезжих из Карелии мужчин, которых заподозрили в сбыте фальшивых купюр в Новороссийске. Стражам порядка известно о двух фактах сбыта фальшивок номиналом 5000 рублей. Под подозрением оказались двое мужчин 29 и 32 лет.

По сообщению МВД Краснодарского края, фальшивые банкноты мужчины сбыли в торговых точках в центре города. По результатам проведенной экспертизы, изъятые купюры являются поддельными. Полиция возбудила уголовное дело.

Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет. На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление других фактов противоправной деятельности подозреваемых. (фото og.ru)