В Карелии завершилась стройка века, вдохнув новую жизнь в район

Строительство больницы в Пряжинском районе ровно 20 лет назад с инспекцией посетил Глава Карелии. Ее строили 17 лет. Вся больница вместе с оборудованием обошлась республиканской казне в 7 миллионов долларов. Об этапах строительства журналисты рассказывали не раз, потому что долгострой дался республике большим трудом. Но если власти насчет самого здания и оборудования уже могли вздохнуть спокойно, то дальше вставала другая важная проблема – где взять столько медицинского персонала, чтобы обеспечить работу учреждения, которое будет принимать пациентов не только из Пряжинского района.

Строители тогда шутили: скоро каждый пряжинец почувствует себя плохо, ведь больница получилась – загляденье, и всем захочется в ней «отдохнуть». А вот от старой устали и пациенты, и врачи.

-Я лежала в больнице у нас в Пряже. Условия, конечно, не ахти. Но лечили.

-Врачи-то стараются лечить. И врачей-то жалко! Потому что условий нет. Очень плохие условия.

Глава республики отметил, что это здание – не дом отдыха, и он лично проследит за тем, чтобы современная аппаратура, на которую выделили миллион долларов из карельского бюджета, не простаивала, а лечила тех, кто в этом по-настоящему нуждается. Причем, жителей со всей республики. «Пряжинцы будут пользоваться всеми услугами и больницы, и поликлиники. А тем, кому необходима операция, мы их привезем специальным транспортом, так везде делается. Это не проблема», - отметил Сергей Катанандов.

Отделочные работы были выполнены на 70%. 6 тысяч квадратных метров площади обошлись Карелии в 7 миллионов долларов. Строили больницу долго, меняя подрядчиков. Последние доложили, что власти могут больше об этом долгострое не беспокоиться. «Все конкурсы по оборудованию у нас проведены, тендеры проведены. Можно оплачивать, привозить и монтировать», - показывал документы начальник УКС Василий Емельянов. Генеральный директор ОАО «Карелстрой» Алексей Кузьменков заверил: «Субподрядчики все сработали прилично. У нас к ним претензий нет. Только просьба. Если оборудование начнет поступать в августе, то с начала декабря нужна рабочая комиссия». Министр здравоохранения РК Валерий Бойнич заявил: «21 июня пройдет конкурс, и на следующий день мы уже сможем сказать, что нужно сделать, чтобы смонтировать тяжелое рентгеновское оборудование».

Тогда шли разговоры о том, чтобы сделать эту больницу подразделением Республиканской имени Баранова. Иначе ей было не выжить. Содержать ее Пряжинский район в одиночку не мог. Значит, финансирование пойдет из бюджета Карелии. Поэтому министры тогда и пересматривали всю систему распределения денег и услуг здравоохранения. А впереди стоял больной вопрос – кадры. Ни у кого не оставалось сомнений в том, что работы в больнице завершатся в срок. Ее обещали открыть к новому году. Но на такой огромный конкурс потребуется масса персонала. «Министры, договоритесь так, чтобы не получилось: 17 лет строили и 17 лет команду собирать будем», - предупредил своих подчиненных Глава РК Сергей Катанандов. Пряжинских врачей на это явно не хватило бы. Привлечь опытных специалистов могли хороший оклад и современные условия работы.

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В Музее изобразительных искусств РК презентовали фотоальбом «Моя Карелия». Книга была посвящена 80-летию нашей республики. В ней собрали фотографии людей, городов, памятных мест нашего края.

По сравнению с прошлым изданием фотоальбома «Моя Карелия», книга, выпущенная в 2005 году, получилась толще на 32 страницы. Альбом пополнился новыми сюжетами, фотографиями населенных пунктов республики, о которых ничего не упоминалось в первом издании. «Первое издание альбома мы готовили к печати полгода, - заявил Михаил Скрипкин, руководитель издательства «Скандинавия». – Над вторым изданием работали, пожалуй, столько же времени. Доработка, усовершенствование – такая же серьезная задача. Мне кажется, мы достигли хороших результатов».

Тираж был немаленький – 11 тысяч экземпляров. По словам авторов, основной сложностью при подготовке книги к печати, как всегда, стала нехватка денег. Однако, финансы нашлись. И более того – альбом обещал себя окупить! По словам Главы РК Сергея Катанандова, который побывал на презентации, это говорило о новом этапе книгоиздательства в нашей республике. Этот альбом Сергей Леонидович счел весьма интересным и даже полезным: «В альбоме говорится о простом человеке. Человеке, который каждый день ходит на работу, живет в нашей республике и создает нашу жизнь. У которого много проблем, но который думает в большинстве своем о хорошем». На презентации альбома его создатели передали представителям правительства 50 экземпляров, которые были направлены в библиотеки и учреждения культуры нашего края.

Таким было 4 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.