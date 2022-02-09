В Карелии появится глэмпинг и смотровая площадка с видом на море

Новый проект по обустройству арктического гектара в поселке Чупа планирует реализовать местный житель Роман Лучин. В его планах с учетом программных преференций и льгот резидента Арктической зоны России установить смотровую площадку с видом на море, скалодром и точку питания.

Но кроме этого Роман планирует обновить местный причал и организовать глэмпинг, взяв в аренду по упрощенной схеме еще 5 га земли. Уже этим летом ожидается обеспечение участков электричеством, питьевой водой и подъездными путями, чтобы была возможность провести в теплое время года первые спортивные и общественные мероприятия.

«Планирую инвестировать в проект значительные средства, так что статус резидента АЗРФ поможет получить ряд налоговых и прочих льгот. Это даст возможность в течение десяти лет снижать издержки по налогам на имущество и прибыль, а также платить пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством», - отметил Роман Лучин.

Фото: gov.karelia.ru