В Карелии открывается сезон охоты на гусей и селезней уток

Весенний сезон охоты на птиц открылся в республике, сроки охоты скорректировали. Наиболее привлекательными для охотников за дичью территориями являются Олонецкий и Прионежский районы, Беломорский и Сегежский округа.

В южных районах Карелии охотиться на гуся, казарку и селезней утки разрешено с 6 по 15 мая, в северных – с 11 по 20 мая. Сроки охоты на вальдшнепа, самцов тетерева и глухаря не изменились: с 1 по 10 мая – для южных районов и округов, с 6 по 15 мая – для северных.

Охотинспекторы проводят рейды для выявления нарушителей. В карельском Минприроды напомнили о запретах на использование электроманков при охоте, а также перевозке заряженного и собранного оружия. В регионе также действует запрет на разведение огня.