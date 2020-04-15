В Карелии не знают, как утилизировать использованные маски

Как в условиях пандемии грамотно избавиться от индивидуальных средств защиты, и кто должен об этом позаботиться? Депутаты карельского парламента подняли эту проблему на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике, и неожиданно выяснили, что ответа на этот вопрос пока не знают ни в одном ведомстве.

Мало того, в карельском управлении Роспотребнадзора на эту тему не хотят даже думать.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК Анна Зыкова дала свои рекомендации:

- В министерство экономического развития мы направили информацию о том, что маски использованные, одноразового использования, необходимо упаковывать в полиэтиленовый пакет и далее утилизировать. Вопросы непосредственно дальше, как должны утилизироваться эти маски в пакетах, нужно адресовать в управление Росприроднадзора. Потому что дальше этот отход классифицируется в соответствии с федеральным каталогом, который курирует Росприроднадзор.

Понятно, что столь формальный подход депутатов не устроил.

- Все равно нужно как-то думать о централизованной утилизации, - предложил председатель комитета Алексей Хейфец.

- Мы не можем об этом думать. Это не наша компетенция,

- сказала Анна Зыкова.

- Роспотребнадзор создан для защиты населения. И мы должны предлагать решения, - Алексей Хейфец попытался расширить мыслительный функционал ведомства.

Однако Зыкова продолжала твердить:

- Мы не можем. Это не наши полномочия, как дальше утилизировать данный отход.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора упорно пыталась перевести все стрелки на Росприроднадзор, куда, по ее словам, она даже сделала телефонный звонок.

Депутаты пытались убедить Зыкову, что рассчитывают на компетенцию ведомства, которое обязано следить за благополучием человека и, собственно говоря, для этого и было создано. Но натолкнулись на отчаянное сопротивление.

- Это не наша компетенция прослеживать дальше алгоритм. Поймите, пожалуйста, у каждого федерального органа свои обязанности! - Зыкова держала оборону.

Депутаты, казалось, от такого «дефицита компетенции» даже немного растерялись. Михаил Стоцкий предложил вынести этот вопрос на заседание межведомственного штаба по борьбе с коронавирусом.

Марина Гуменникова поддержала коллегу, не удержавшись от «шпильки»:

- Межведомственное сотрудничество – не сотрудничество на сегодняшний день. И мы можем получить проблемы, с которыми опять будем мужественно справляться.

Представитель главы региона в карельском парламенте Юрий Шабанов сказал, что вопрос о захоронении отходов уже поднимался в штабе, дескать, теперь на полигонах должны быть определены места, где их будут хоронить.

- Сейчас механизм сбора этих отходов, которые требуют захоронения, отрабатывается… Но, я думаю, надо лишний раз на штабе более подробно проследить всю цепочку, как вы говорите, что более правильно. Не пенять, кто кому чего должен,

- заметил Шабанов.

Стоцкий в очередной раз удивился. Он напомнил, что у ветеринарных служб есть несколько крематориев, где индивидуальные средства защиты можно было бы сжигать.

- Об этом помнит кто-то? Мы будем что пластик захоранивать, который потом будет веками лежать?... Есть же другие способы – физические, химические, - сказал Михаил Стоцкий.

По оценке Алексея Хейфеца, Роспотребнадзор «занимает не очень конструктивную позицию»:

- Мы же не просим лично утилизировать маски. Но хотя бы дать рекомендации, какие-то алгоритмы.

Но никаких других рекомендаций, кроме как идти в направлении Росприроднадзора, депутаты не услышали. Между тем, по их словам, люди не понимают, что делать с масками. С другой стороны, парламентариев волновали и возможности медицинских учреждений по утилизации индивидуальных средств защиты.

По словам Анны Зыковой, медицинские организации проинформированы о том, что все индивидуальные средства защиты после общения с больными коронавирусом должны быть сначала обеззаражены, так сказать, в стенах лечебного учреждения. Но, конечно, нельзя исключить, что на фоне резкого увеличении объемов медицинских отходов, незаконные свалки из отработанных средств индивидуальной защиты могут появиться где угодно.

Вся эта история с утилизацией средств защиты впечатляет беспечностью и беспомощностью государственных институтов. Уже месяц в Карелии введен "режим повышенной готовности", а в республике никто не знает, куда деть использованную маску, и, главное, кто за это отвечает. Понятно, что даже депутатам с ходу не разобраться в «компетенциях» разветвленных ведомств, которые прекрасно овладели искусством перекладывать друг на друга ответственность.

И вроде все озабочены, даже на штабе обсуждали проблему. И что? Снова, как предлагает Шабанов, «проследить всю цепочку»?

Так и хочется сказать: сколько можно наблюдать, не пора что-то уже сделать?

Нельзя же до бесконечности воспроизводить этот безумный управленческий театр абсурда, когда чиновники непонятно что "держат под контролем", бесконечно "отрабатывают механизмы", до потери создания "мониторят ситуацию", "сегментируют" ее и грудью бросаются на "дорожную карту". Неужели не понятно, что подобная видимость бурной деятельности давно превратилась в источник постоянного раздражения граждан и давно никого не может обмануть?

Возле магазинов повторяется одна и та же картина: покупатели выходят, снимают маски и бросают их в урну. Им невдомек, что в главном ведомстве по благополучию человека постановили класть маску в полиэтиленовый мешочек. Может, и к лучшему, что люди не в курсе? Ведь куда деть этот мешочек с маской, все равно никто не знает...

Антонина Кябелева