В Карелии дети смогут смотреть новогодние мультфильмы с сурдопереводом

МТС создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов «Умка на елке» (0+), «Чебурашка. Секрет праздника» (0+), «Вовка и зима в Тридевятом царстве» (0+), а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома «Простоквашино» (0+).

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино ‒ кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям,

― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Слово «вместе» ― основа миссии «Союзмультфильма»: это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для Глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты,

― отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео, а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».

В рамках политики «Многообразие, равенство и инклюзивность» Группа МТС реализует комплексную DE&I-программу по развитию инклюзивных возможностей для сотрудников и жителей территорий присутствия компании, а также по созданию и внедрению цифровых продуктов и сервисов, способствующих развитию доступной среды.

Компания реализует отдельную программу для людей с инвалидностью по слуху ‒ волонтерский театр кукол МТС «Мобильный театр сказок» поставил ряд спектаклей на русском жестовом языке, который вошел в каталог специального контента с сурдопереводом и субтитрами на телеканалах «В гостях у сказки» и «Мультиландия», а также на платформах онлайн-кинотеатра КION.