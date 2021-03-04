В Карелии будут строить временные мосты взамен аварийных

Сразу четыре тендера на строительство временных мостов взамен аварийных деревянных объявлены в Карелии, сообщает портал «РосТендер».

На автодороге Лехта-Шуезеро, в Беломорском районе, через ручей безымянный ручей на нулевом километре.

На дороге Коткозеро – Вагвозеро, в Олонецком районе, через реку без названия на отметке 9+531 километр.

В окрестностях Костомукши на автомобильной дороге Вокнаволок - Ладвозеро, через реку Каргу.

В Медвежьегорском районе на дороге Паданы-Совдозеро (через Сельги, Гумарино), через протоку без названия на отметке 20+850 километр.

Объемы финансирования на старте тендера заявлены в более чем 60 миллионов рублей. Даты окончания тендеров – 19 и 29 марта.

Фото с сайта ticrk.ru