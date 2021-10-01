В Хельсинки стартует фестиваль, объединяющий пищу для ума и живота

В субботу состоится открытие нового необычного культурно-гастрономического мероприятия под названием Helsingin Art and plow festivaali, сообщает служба новостей Yle.

В рамках мероприятия русскоязычные поэты, приглашаемые в Финляндию, будут читать свои произведения и общаться с аудиторией. Неотъемлемой частью программы является музыка и узбекский плов. Эту концепцию придумал шесть лет назад поэт Хамдам Закиров, который проводил фестивали у себя в квартире.

«У нас пища для ума в виде высокой культуры сочетается с пищей для живота в виде плова. Но есть еще и пища для тела в виде танцев, когда можно сжечь все калории, набранные после плова»,

– поясняет Закиров.

Благодаря гранту Юбилейного фонда в этом году мероприятие значительно расширяет свою аудиторию - теперь оно будет проходить в центре Хельсинки. Первым гостем фестиваля станет эстонский поэт Игорь Котюх.

– Мы проводим фестиваль на новой площадке общества Финляндия–Россия в культурном помещении «Альбатрос». На этом открытии нас ждет особенный плов, который будет готовить новый шеф-повар вновь открывающегося ресторана «Узбекистан». Также с восточными танцами выступят девушки из танцевальной группы Aura Tribe. Будет масса замечательных вещей, – обещает Закиров. // Фото: Hamdam Zakirov, yle.fi