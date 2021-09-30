Российские мошенники добрались уже и до финских доверчивых граждан

Мошенники пытаются выманить деньги у финских пользователей блошиных рынков. Они орудуют на Facebook Marketplace,Tori.fi, Oikotie, Huuto.net и других подобных площадках, пишет Yle.

Сообщения потенциальным жертвам поступают на финском языке, это усыпляет бдительность доверчивых граждан.

Выставившему товар на продажу поступает сообщение от лже-покупателя. В нем сказано, что клиент живет в другом городе и поэтому просит выслать купленный товар по почте.

Продавцу присылают ссылку на мошеннический сайт, похожий на страницу Posti или Postnord. Там у продавца стараются получить данные банковской карты. Якобы для подтверждения получения денег и отправки товара нужно сделать запрос в банк об остатке на счете.

Следы аферистов ведут в Россию. Сайт, ссылку на который присылают продавцам, зарегистрирован на российском хостинге. Фотографии покупателей в Whatsapp взяты со страниц российских пользователей соцсетей. // Фото: karelfornia.ru